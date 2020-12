Toniaccini guiderà Federsanità e Anci Umbria ProCiv

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Michele Toniaccini è stato nominato presidente facente funzioni di Federsanità e Anci Umbria ProCiv, in attesa che le due assemblee procedano con il rinnovo delle cariche.

Toniaccini ha ringraziato i presidenti uscenti, Leopoldo Di Girolamo per Federsanità, e Silvia Bernardini per Anci Umbria ProCiv, "per l'impegno, la dedizione e la professionalità con cui, in questi anni, hanno portato avanti l'attività". "I risultati conseguiti - afferma - sono di grande rilevanza, non solo per i Comuni che compongono le due associazioni, ma anche per le comunità su cui sono ricaduti importanti progetti e azioni".

Il segretario generale di Anci Umbria, Silvio Ranieri ha sottolineato come "le associazioni abbiano collaborato con i diversi livelli Istituzionali per fronteggiare la pandemia, senza mai arretrare nell'ordinaria attività. In particolare, Anci Umbria, insieme a Federsanità e Anci Umbria ProCiv, è sempre stata a fianco dei Comuni e ha operato in stretta collaborazione con la Regione Umbria, anche presso il Cor e ha assunto il coordinamento Funzione enti locali". (ANSA).