Rettore Perugia, mia scelta è di fare vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - "Vi dico subito che la mia scelta sarà quella di farlo": il rettore dell'Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero lo ha detto parlando del vaccino anti-Covid. "Aspetto trepidante questo momento" ha aggiunto.

"Mi vaccinerò perché personalmente la ritengo una scelta di responsabilità innanzitutto nei confronti della collettività" ha spiegato Oliviero, durante il suo intervento in occasione dei saluti e auguri di fine anno alla comunità accademica.

"La fase di emergenza pandemica non è finita - ha detto il rettore - e non dobbiamo allentare il nostro senso di responsabilità, di prudenza, di attenzione di rispetto di tutte quelle regole che questa comunità ha espresso fin qui in maniera ammirabile". (ANSA).