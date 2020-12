Ratificata al Mise pre-intesa su Ast

(ANSA) - TERNI, 22 DIC - Ratificata al ministero dello Sviluppo economico la pre-intesa sul piano ponte dell'Ast, raggiunta nei giorni scorsi tra direzione aziendale e segreterie territoriali dei metalmeccanici. L'accordo, valido fino al 30 settembre 2021, permette di salvaguardare i livelli occupazionali dell'acciaieria e prevede investimenti per oltre 20 milioni di euro, di cui sette per completare il progetto di recupero delle scorie.

"Si tratta di un accordo importante - ha dichiarato l'assessore regionale Michele Fioroni al termine dell'incontro, che si è svolto in videoconferenza - che consente di traguardare il periodo necessario alla realizzazione della procedura di cessione, con un livello di produzioni di 1.000.000 di tonnellate e di occupazione stabile, che garantiscono le prospettive aziendali e industriali del sito siderurgico di Terni".

Secondo Fioroni "le produzioni siderurgiche di acciai speciali del sito di Terni rappresentano un asset di fondamentale importanza per lo sviluppo della città, dell'Umbria e dell'intera Nazione". "Per questo - ha continuato - la Regione Umbria continuerà con le istituzioni nazionali e locali nella sua opera di attento monitoraggio della procedura, al fine di garantire le migliori condizioni per la conferma dell'importanza strategica a livello Italiano del complesso industriale ternano e per l'importante tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento".

All'incontro, oltre al sottosegretario Alessandra Todde, era presente tra gli altri anche il sindaco Leonardo Latini. "Questa fase è molto delicata - ha sottolineato quest'ultimo - e l'accordo risulta funzionale ad assicurare regolarità prima della vendita. In prospettiva serve la massima attenzione del Governo affinché la procedura di vendita possa garantire sviluppo e occupazione per il nostro territorio". (ANSA).