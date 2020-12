Messa da campo a comando guardia finanza Terni

(ANSA) - TERNI, 22 DIC - Messa da campo in occasione del Natale, all'interno della caserma Franco Petrucci, per il Comando provinciale della guardia di finanza di Terni. A celebrarla è stato il cappellano militare del corpo, don Aldo Nigro, alla presenza del comandante regionale Benedetto Lipari e di una stretta rappresentanza del personale militare, in servizio e in congedo, nel rispetto delle misure anti Covid-19.

Coinvolgente e fortemente sentita - spiega una nota delle fiamme gialle - l'omelia di don Nigro, soprattutto quando sono state illustrate alcune memorie, risalenti agli anni '40, tratte da lettere scritte da militari sul fronte di guerra che hanno permesso di riflettere sulla capacità di resilienza agli eventi dolorosi e drammatici vissuti.

Come da tradizione si è svolto, inoltre, un evento dedicato a famiglie e bambini dei militari, amici e conoscenti, presso il Villaggio di Babbo Natale, dove è stato consegnato un dono speciale a ciascuno dei piccoli partecipanti.

L'iniziativa socio-ricreativa e solidaristica proseguirà con un contest fotografico nell'ambito del quale saranno selezionate le foto più suggestive, scattate dai genitori, per essere premiate con strenne natalizie acquistate presso associazioni onlus e negozi equosolidali di Terni. (ANSA).