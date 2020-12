Medaglia d'argento al Valore atletico per Costanza Laliscia

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Ha ricevuto dal Coni la Medaglia d'argento al Valore atletico come riconoscimento dei risultati agonistici ottenuti, la campionessa umbra di endurance equestre Costanza Laliscia. Che nonostante la pandemia continua ad allenarsi e gareggiare con successo, in attesa dei Campionati del mondo 2021 che si svolgeranno il 22 maggio a Pisa.

Laliscia ha cominciato a collezionare vittorie a 16 anni e oggi che di anni ne ha 21 ha al suo attivo un palmarès prestigioso: campionessa europea di Endurance 2019, ambasciatrice internazionale dell'Endurance in carica, sette volte campionessa italiana, vincitrice di numerose gare internazionali e per due volte del massimo titolo mondiale per i ranghi giovanili, il Fei, Young riders world endurance Ranking (2016 e 2019). (ANSA).