ANSA-IL-PUNTO/COVID: scende 3,01% positività tamponi Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Scende fino al 3,01 per cento il tasso di positività dei tamponi Covid in Umbria. A segnalarlo sono i dati relativi all'aggiornamento quotidiano sulla pandemia fornito dalla Regione. Dal quale emergono altri 124 attualmente positivi al Covid in meno nell'ultimo giorno, ora 3.729. Sono stati infatti registrati altri 114 nuovi positivi, 27.396, 234 nuovi guariti, 23.089, e altri quattro morti, 578. I tamponi analizzati 3.780 tamponi, 481.344, con un tasso di positività, appunto, del 3,01 per cento.

I ricoverati Covid in ospedale sono 288, 11 in meno di ieri, 44 dei quali, tre in più in terapia intensiva.

Intanto si continua a parlare di vaccino contro il Covid. "Vi dico subito che la mia scelta sarà quella di farlo" ha annunciato il rettore dell'Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero. "Aspetto trepidante questo momento" ha aggiunto. "Mi vaccinerò perché personalmente la ritengo una scelta di responsabilità innanzitutto nei confronti della collettività" ha quindi spiegato Oliviero, durante il suo intervento in occasione dei saluti e auguri di fine anno alla comunità accademica. (ANSA).