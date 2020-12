Ospedale Spoleto 'base' umbra vaccine day

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 21 DIC - Sarà l'ospedale di Spoleto la 'base' in Umbria per la prima giornata di somministrazione del vaccino anti-Covid prevista domenica 27 dicembre. Saranno 85 le dosi Pfizer a disposizione per questa primissima fase.

All'interno dell'ospedale spoletino - ha annunciato la Regione - saranno allestite delle postazioni con gestione logistica e organizzativa delle aree di check in, vaccinazione, sosta e rilascio certificazione.

Tra coloro che saranno vaccinati anche gli ospiti di una Rsa "da individuare" e compresi nell'elenco dei soggetti che hanno dato la loro disponibilità, in questo caso a domicilio.

In prima battuta, il 27 dicembre saranno vaccinati i 20 componenti dei quattro team vaccinali, tra i 10 e 15 operatori sanitari dell'ospedale di Spoleto, una quindicina di ospiti di una Rsa, uno-due medici per ciascuna delle due Usl selezionati tra gli interessati in base a criteri oggettivi e tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e Usca, Unità assistenziali di continuità.

Le dosi restanti saranno suddivise "equamente" tra i dipendenti delle quattro Aziende sanitarie umbre, selezionati tra i candidati dalle Direzioni - spiega ancora la Regione - in base a criteri condivisi, come anzianità di ruolo per le diverse funzioni. (ANSA).