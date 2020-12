In Umbria meno tamponi e calo nuovi positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - Meno tamponi analizzati rispetto agli altri giorni e calo dei nuovi positivi quotidiani in Umbria come si registra normalmente dopo ogni domenica. Secondo i dati sul sito della Regione nell'ultimo giorno sono stati rilevati 41 nuovi casi, 27.282 totali, a fronte di 351 test processati, 477.564, con un tasso di positività del 11,68 per cento, più alto dei giorni scorsi ma comunque inferiore rispetto al 15,9 per cento di lunedì 14 dicembre.

Registrati altri 64 guariti, 22.855, e sette deceduti, 574.

Gli attualmente positivi sono ora 3.853, 30 in meno di ieri.

In leggera risalita i ricoverati in ospedale, 299, quattro più di ieri, 41 (meno tre) in terapia intensiva. (ANSA).