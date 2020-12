Da Caritas Perugia 400 pasti caldi a domicilio

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - Saranno più di 400 i pasti caldi che saranno consegnati a domicilio tra il 24 e il 25 dicembre dalla Caritas di Perugia per essere "vicina" anche a Natale alle persone "più in difficoltà, disagiate e sole", rispettando comunque le regole anti-Covid.

"Quest'anno non potremo tenere il tradizionale pranzo di Natale offerto dal nostro cardinale Gualtiero Bassetti a quanti fruiscono tutto l'anno delle opere e dei servizi di Carità - spiega il direttore della Caritas don Marco Briziarelli -, ma non mancherà la vicinanza a quanti soffrono in questo difficile periodo. Come segno tangibile di questa vicinanza, fortemente voluto dal nostro Pastore Gualtiero, la Caritas, grazie alla sua rete di volontari e operatori e al coinvolgimento di alcune realtà imprenditoriali del settore alimentare e della ristorazione, distribuirài pasti con consegna a domicilio o in modalità di asporto. Il tutto rispettando in pieno le indicazioni per la tutela della salute dei nostri poveri e dei nostri volontari". (ANSA).