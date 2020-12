Coletto, Umbria pronta per gestione vaccini anti-Covid

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - "La Regione Umbria è pronta non solo per la gestione della giornata del 27 dicembre, che simbolicamente rappresenta il primo momento di realtà per sconfiggere la pandemia, dopo il tempo della speranza, ma per tutta la campagna vaccinale che entrerà nel vivo i primi giorni di gennaio": lo ha sottolineato l'assessore umbro alla Sanità Luca Coletto parlando del Piano della Regione per il vaccine day di domenica 27 dicembre.

Organizzazione messa a punto nel corso di una videoconferenza con il direttore regionale, Claudio Dario, il commissario per l'emergenza, Antonio Onnis, e quelli delle Aziende ospedaliere e delle Usl 1 e 2.

"Per il vaccine day - ha spiegato Coletto - abbiamo stabilito di 'far entrare in partita' tutto il sistema sanitario regionale che poi sarà coinvolto quando la campagna delle vaccinazioni entrerà a regime". (ANSA).