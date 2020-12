ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria pronta per il vaccine day

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - L'Umbria si prepara alla somministrazione delle prime 85 dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer, domenica 27 dicembre in un 'vaccine day' nazionale. La 'base' scelta dalla Regione per il piano è l'ospedale di Spoleto. In prima battuta saranno vaccinati i 20 componenti dei quattro team vaccinali, tra i 10 e 15 operatori sanitari dell'ospedale di Spoleto, una quindicina di ospiti di una Rsa, uno-due medici per ciascuna delle due USL selezionati tra gli interessati.

Un "primo momento di realtà per sconfiggere la pandemia" lo ha definito l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto. Che proprio oggi ha annunciato di essere risultato positivo al virus. In seguito alla sua positività al tampone per la presidente della Regione Donatella Tesei e gli altri componenti della Giunta è stata attivata la "sorveglianza" dell'Usl 1.

"L'azione del Governo regionale è assicurata. Sia io che gli assessori siamo perfettamente operativi, nel rispetto delle norme e delle modalità specifiche del caso" ha annunciato la governatrice.

Intanto dai dati di oggi della pandemia emergono meno tamponi analizzati rispetto agli altri giorni e calo dei nuovi positivi quotidiani in Umbria come si registra normalmente dopo ogni domenica. Nell'ultimo giorno sono stati infatti rilevati 41 nuovi casi, 27.282 totali, a fronte di 351 test processati, 477.564, con un tasso di positività del 11,68 per cento, più alto dei giorni scorsi ma comunque inferiore rispetto al 15,9 per cento di lunedì 14 dicembre. Registrati altri 64 guariti, 22.855, e sette deceduti, 574. Gli attualmente positivi sono ora 3.853, 30 in meno di ieri. In leggera risalita i ricoverati in ospedale, 299, quattro più di ieri, 41 (meno tre) in terapia intensiva. (ANSA).