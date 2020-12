A Norcia barbiere dipinge nel suo salone

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - Tra un taglio e l'altro dipinge in un angolo che si è creato nel suo salone. Arriva da Norcia la storia di Luca Petrangeli, barbiere da oltre 40 anni e artista per passione. "Una passione che ho ereditato dai miei avi che qui in città hanno realizzato tante opere lignee che si trovavano, prima del terremoto, anche dentro Santa Maria Argentea e la Basilica di San Benedetto", racconta.

Il mestiere da barbiere l'ha iniziato all'età di 12 anni, la vena artistica l'ha scoperta invece sui banchi delle elementari.

"Non vendo i miei quadri, la maggior parte delle opere che realizzo sono finalizzate ad aiutare i bambini", spiega Petrangeli che in questi giorni sta ultimando le cartoline di Natale che realizza con acquarelli. "Per via del Covid - dice - non possiamo fare il tradizionale mercatino di ogni anno, ma proveremo a imbastire comunque un'iniziativa a distanza così da donare ugualmente queste cartoline e i soldi delle eventuali offerte saranno come sempre destinati all'acquisto di materiale didattico da consegnare alle scuole di Norcia".

Intanto, dentro il suo negozio in corso Sertorio, riaperto dopo 4 anni lo scorso agosto, i quadri si vanno sommando e sul cavalletto c'è una tela appena iniziata: "E' un paesaggio che regalerò a un amico".

Infine, la storia dei ritratti. "Molti clienti, quando vengono a farsi i capelli - racconta -, mi chiedono se posso fargli anche un ritratto. Non li accontento quasi mai, perché preferisco dipingere quello che piace a me, in particolare, paesaggi e le nostre montagne".

Petrangeli ha comunque un sogno. "Sarà difficile, se non impossibile - dice -, ma sarebbe fantastico poter realizzare un piccolissimo dipinto dentro una delle chiese che verranno ricostruite a Norcia, magari anche dentro San Benedetto".

(ANSA).