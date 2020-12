In Umbria 219 nuovi contagi al Covid su oltre 5.000 tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - Sono 219 i nuovi contagi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su oltre 5.000 tamponi (5.158), con un tasso di positività al 4,24% che continua quindi a scendere, dopo il 4,9 di ieri e il 5,3 del giorno precedente.

Secondo i dati ufficiali della Regione, aggiornati a oggi, i guariti nell'ultimo giorno sono stati 193 (22.604 in tutto) e sei i decessi (559 dall'inizio della pandemia). Gli attualmente positivi sono 3.965. I ricoverati sono 302, sei meno di ieri, dei quali 41 sono in terapia intensiva (ieri erano 43).

I casi complessivamente registrati in Umbria sono 27.128. i tamponi eseguiti fino ad ora sono 475.045. (ANSA).