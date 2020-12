Defr e piano offerta formativa martedì in Consiglio regionale

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà a palazzo Cesaroni martedì 22 dicembre 2020, con inizio dei lavori alle ore 9.30. All'ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata (question time), Documento di economia e finanza regionale 2021-2023, Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Umbria per l'anno 2021, Piano regionale dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria anno scolastico 2021-2022. La seduta potrà essere seguita in diretta sul canale youtube e sul sito istituzionale dell'Assemblea (Alumbria.it), dove saranno anche disponibili i lanci Acs sugli atti discussi, curati dall'Ufficio stampa di Palazzo Cesaroni. minoranza Michele Bettarelli (Pd).

