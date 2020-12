Carabinieri sventano furto in un bancomat ad Amelia

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - Sono in corso indagini dei carabinieri in merito ad un tentativo di furto avvenuto la notte scorsa al bancomat della filiale Intesa San Paolo di piazza Augusto Vera, ad Amelia. In base a quanto riferisce l'Arma, è stata proprio una pattuglia dell'aliquota radiomobile del Nor della locale compagnia a notare, intorno alle 3.30, tre uomini incappucciati che armeggiavano nei pressi della banca. Alla vista della pattuglia i tre sono fuggiti e, nonostante l'immediato inseguimento, i militari non sono riusciti a rintracciarli. Per la fretta i ladri hanno lasciato sul posto un computer portatile collegato ad alcune batterie e dei fili che collegati al computer del bancomat ne avrebbero provocato lo sblocco ed avrebbero consentito ai malfattori di accedere al denaro contenuto nello sportello automatico. È caccia ai tre ladri ed al possibile quarto complice che potrebbe averli aspettati a bordo di un mezzo per facilitarne la fuga. (ANSA).