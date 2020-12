Tesei, Umbria pronta per fase vaccini Covid

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - Nella lotta al Covid "si apre la fase del vaccino e l'Umbria è pronta": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei nella conferenza stampa di fine anno. "Le nostre strutture sono preparate e stiamo seguendo puntualmente le indicazioni del commissario che provvederà a distribuire le dosi" ha aggiunto.

La presidente e la Giunta hanno cominciato la giornata piantando un leccio "simbolo dell'Umbria" accanto all'ospedale di Perugia per ricordare le vittime del virus e ringraziare il personale sanitario.

Sul fronte della pandemia Tesei ha sottolineato che "c'è ancora molto da fare". "Dico quindi a tutti i cittadini umbri - ha aggiunto - che dobbiamo tenere comportamenti molto responsabili".

"Questa regione ricorda - ha detto ancora la presidente - chi ha perso la vita per l'emergenza ma vuole ricordare e ringraziare tutto il personale sanitario, medici, infermieri, tecnici, oss e gli operatori di ogni genere che insieme alla protezione civile e ai volontari hanno contribuito insieme a Protezione civile e volontari a combattere una battaglia che non conoscevamo". (ANSA).