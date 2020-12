Si abbassa tasso positività tamponi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - Torna a scendere, seppure di poco, il tasso di positività dei tamponi Covid in Umbria, oggi al 4,9 per cento contro il 5,3 di ieri e comunque ampiamente sotto alla media nazionale, al 9,9 per cento. Secondo l'aggiornamento quotidiano della Regione, i nuovi positivi sono stati 142, 26.909, scaturiti da 2.872 tamponi, 469.887.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 203 guariti, 22.411, e altri quattro morti, 553. Gli attualmente positivi sono 3.945, 65 in meno di ieri.

Scendono ancora i ricoverati, oggi 308, quattro meno di ieri, 43 (più uno) in terapia intensiva. (ANSA).