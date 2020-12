Raccolta fondi per solidarietà da parte dei lavoratori Treofan

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - I licenziamenti non fermano la solidarietà dei lavoratori della Treofan che, nonostante le difficoltà del momento dovute alla perdita del lavoro sempre più vicina, hanno deciso di promuovere una raccolta fondi a favore dei malati Covid dell'ospedale Santa Maria di Terni. Stamani una delegazione guidata da David Lulli, delegato rsu Filctem Cgil, davanti ai cancelli della fabbrica ha consegnato all'associazione I Pagliacci quasi 900 euro che contribuiranno ad acquistare non solo abbigliamento intimo per i pazienti contagiati dal virus ma anche giocattoli per i bimbi ricoverati in Pediatria. "Noi ci eravamo fatti avanti per capire come poter sostenere con un aiuto concreto le 140 famiglie ternane in difficoltà - spiega Alessandro Rossi, presidente de I Pagliacci - e invece tutti i lavoratori hanno deciso di sostenere l'associazione, le persone più colpite dal Covid e i bambini. Un gesto commovente, che è la conferma che il grande cuore del nostro contesto cittadino emerge sempre, anche nelle difficoltà più significative, come la perdita del lavoro". (ANSA).