Presidente Umbria pianta albero per ricordo vittime Covid

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - Un leccio per ricordare le vittime del Covid e per dire grazie al personale sanitario impegnato nella lotta alla pandemia è stato piantato stamani a ridosso dell'ospedale di Perugia dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e dal rettore dell'Università degli Studi, Maurizio Oliviero. Presente alla cerimonia l'intera Giunta regionale e alcuni medici e infermieri dell'Azienda ospedaliera.

"Questo albero piantato in questo luogo emblematico nella lotta al Covid vuole essere un simbolo di memoria, ma soprattutto un messaggio di speranza per il futuro", ha detto Tesei.

"Questo è il luogo della resistenza e della ripartenza", ha detto invece il rettore Oliviero. Che ha sottolineato la "coesione" tra Università e Regione.

Prima di piantare l'albero la governatrice e il rettore hanno fatto visita agli studenti che da mesi si stanno occupando del tracciamento Covid in Umbria. (ANSA).