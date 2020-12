Convenzione Frati Minori Cappuccini-Caritas Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - "Davanti alle difficoltà che la nostra società sta attraversando, disagio accresciuto a causa dell'emergenza pandemica, è volontà della Provincia dell'Umbria dei Frati Minori Cappuccini e della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve di dar vita ad una nuova fase della partnership iniziata nel 2013 che già vedeva la messa a disposizione dei locali del Villaggio San Francesco per creare un luogo di ascolto, ospitalità, cura ed educazione alla Carità". E' quanto prevede, in sintesi, la convenzione di collaborazione sottoscritta il 18 dicembre, presso il "Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza" di Perugia, da padre Matteo Siro, ministro provinciale dell'Umbria dei Frati Minori Cappuccini, da don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, e da Maurizio Santantoni, neo-presidente della Fondazione di Carità "San Lorenzo" (ente operativo della stessa Caritas).

Questa nuova convenzione riguarda due aspetti della collaborazione tra Famiglia francescana cappuccina e la Chiesa diocesana: la cessione da parte dei Frati Cappuccini alla Caritas, in comodato d'uso gratuito per 25 anni (prorogabili per altri cinque), di un'altra ala del complesso edilizio dove attualmente è ospitato il "Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza" della Caritas di Perugia (zona via Cortonese), con la finalità di ampliare, come organismo pastorale della Chiesa locale, le sue opere ei suoi servizi di Carità, e il "volontariato d'impresa": il direttore operativo delle Edizioni Frate Indovino, Paolo Friso, ha sottolineato che la Provincia dei Frati Cappuccini "supporterà i propri dipendenti che vorranno liberamente attivarsi in questo progetto di responsabilità civile d'impresa, riconoscendo un monte ore mensile da dedicare al volontariato individuale nell'affiancamento agli operatori Caritas nei progetti che saranno viva via definiti". (ANSA).