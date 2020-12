Card. Bassetti, necessario ribaltare questa coltre di egoismo

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - "La nostra società per cambiare ha bisogno di voi, perché è necessario ribaltare questa coltre di egoismo e di violenza che rischia di ricoprire il mondo": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, in un videomessaggio ai giovani della diocesi riuniti nelle Veglie di preghiera di Avvento nelle sette Zone pastorali. Le Veglie sono state promosse, come ogni anno, dagli Uffici diocesani per le Pastorali giovanile, vocazionale ed universitaria, guidate da don Luca Delunghi, don Alessandro Scarda e don Riccardo Pascolini. "Il vescovo è con voi, un po' invecchiato, più fragile - ha affermato il card. Basssetti, da poco guarito dal Covid - ma grazie anche alle vostre preghiere il suo cuore non ha ceduto sotto gli attacchi del virus, un nemico terribile che può portarti via la vita come il vento trasporta i fuscelli".

"C'è bisogno di gente nuova - ha aggiunto, fra l'altro, nel suo messaggio - che non vada secondo corrente, ma sappia essere coscienza critica. Mi auguro, e spero, che sia in voi questa coscienza critica. La nostra gente si sente sola, quasi abbandonata: ha bisogno del vostro sguardo limpido, della vostra amicizia. Spesso constatiamo attorno a noi, anche nelle nostre parrocchie e comunità, apatia e stanchezza: perciò vivete la vostra vita con gioia e passione. Non recintatevi dentro di voi circoscrivendo la vostra vita in piccoli ambiti egoistici, invidiosi, incapaci quindi di aprirsi agli altri". "Siate capaci di sognare - ha continuato il cardinale - come spesso ripete il nostro Papa Francesco. Perché, come diceva don Tonino Bello, che ho incontrato diverse volte negli anni della mia giovinezza, 'il sogno precede l'aurora'". (ANSA).