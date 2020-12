Bacchetta a Castagner, buon compleanno mister

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - Auguri di buon compleanno a Ilario Castagner dal presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta. "Il mister ma potremmo dire il maestro, colui che ha portato per due volte una città in paradiso insegnando calcio, ma non solo, portando i suoi alunni semisconosciuti, Curi, Vannini, Frosio, Rapajc, Nakata e tanti altri, nella elite del calcio stesso e, con loro, tutti noi, trasformati da popolo di appassionati, confinati in categorie anonime, in una tifoseria da grandi scenari" ha sottolineato.

"Un maestro che, con sapienza e intelligenza - ha sottolineato Bacchetta -, ha trasportato tutti in nuove dimensioni. Come si conviene appunto ad un vero maestro. Ed è per questo che gli ottanta anni di Castagner sono un evento cittadino e regionale".

Parlando del compleanno del tecnico, il presidente della Provincia ha parlato di "un giorno di ricordi e di partecipata affettuosità, ma non contrassegnata da nostalgia alcuna, perché, Castagner, ha seminato un campo di successi tali, valga fra tutti l'imbattibilità del 1978-79, che sono ormai un patrimonio così impresso nel cuore dei tifosi, da rappresentare qualcosa che sentiamo tutti come continuamente presente, quasi che quei cosiddetti miracoli accompagnassero l'immagine del Grifo ogni volta che esce dagli spogliatoi". (ANSA).