Aperture straordinarie domenicali ambulatori ospedale di Terni

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - All'ospedale Santa Maria di Terni è prevista ancora una domenica dedicata all'apertura straordinaria per il recupero delle prestazioni di diagnostica strumentale, sospese durante il lockdown di primavera. Il 20 dicembre resteranno infatti aperti, dalle 8 alle 14, gli ambulatori per gli esami senologici e di Chirurgia vascolare.

Dal mese di agosto ad oggi si arriva così a 756 prestazioni erogate solo nel periodo post lockdown nei reparti di Cardiologia, Chirurgia vascolare, Radiologia, Angiologia, Endoscopia operativa, il Centro salute donna, Oculistica, Radiologia e Neurosonologia.

Le aperture straordinarie domenicali degli ambulatori proseguiranno anche nel 2021: il prossimo appuntamento in calendario sarà domenica 10 gennaio. (ANSA).