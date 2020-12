Agabiti, 108 milioni da riprogrammazione fondi europei

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - Ha sottolineato la riprogrammazione dei fondi europei "che ha consentito di mettere in campo complessivamente 108 milioni di euro", da sommare ai 98 milioni riconosciuti dal Governo per finanziare ulteriori interventi, l'assessore regionale alla Programmazione europea, bilancio, turismo, cultura e istruzione della Regione Umbria Paola Agabiti intervenuta alla conferenza stampa di fine anno della Giunta.

Agabiti si è concentrata principalmente sull'aspetto relativo al bilancio e alla programmazione dei fondi strutturali europei.

"Tutti gli ambiti della Regione - ha detto - sono stati chiamati ad un sforzo eccezionale per fronteggiare l'emergenza in atto che ha inciso pesantemente sulla capacità produttiva regionale mettendo a rischio moltissime imprese soprattutto del turismo, della cultura, dell'artigianato e del commercio". Ha ricordato quindi "l'impegno messo in campo per garantire maggiori risorse per i settori più colpiti dalla pandemia e nonostante che il bilancio regionale sia caratterizzato da un tasso di rigidità elevatissimo". "Sono state fatte scelte di razionalizzazioni che hanno liberano risorse ed energie" ha affermato Agabiti. "Siamo intervenuti - ha aggiunto - sulla riprogrammazione delle risorse del Fesr e del Fse perché partivamo da una situazione che vedeva i livelli di attuazione dei fondi europei in Umbria tra i più bassi delle regioni del centro nord. Sono 55 i milioni riprogrammati per il fondo Fesr e circa 53 quelli invece per il Fse, con interventi rilevanti per l'occupazione, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione".

Grazie a questa operazione di complessivi 108 milioni, ha inoltre annunciato l'assessore, "abbiamo potuto sottoscrivere una intesa con il ministro Provenzano a seguito della quale sono stati riconosciuti all'Umbria 98 milioni di euro aggiuntivi per finanziare ulteriori interventi già programmati per gli anni 2021-24". (ANSA).