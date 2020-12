A Orvieto gift card per scoprire la città

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 18 DIC - Nasce ad Orvieto una gift card natalizia per scoprire la città tutto l'anno, quando sarà possibile tornare a viaggiare. L'iniziativa, patrocinata dall'amministrazione comunale, è frutto della collaborazione tra le agenzie di viaggio, le strutture ricettive aderenti a Federalberghi Orvieto, Confindustria Alberghi sezione Orvieto e associazione Abba, il comitato bar e ristoranti 'Ospitalità Orvieto' e l'associazione 'Carta Unica'.

Obiettivo comune è promuovere la città e porre le basi per la creazione di un prodotto turistico da arricchire e far crescere.

'Orvieto esperienza autentica - Christmas edition' si declina in tre tipologie di offerta - Bronze, Silver e Gold in base alle diverse fasce di prezzo - che comprendono degustazioni di vino e olio, pranzi o cene nei locali della città, pernottamenti in b&b e hotel a 3 e 4 stelle e la 'Carta unica', chiave di accesso ai monumenti e ai siti di interesse di Orvieto.

"Come già avvenuto nel recente passato - spiega il sindaco e assessore al Turismo, Roberta Tardani - non abbiamo mai smesso di confrontarci con le associazioni e gli operatori di settore per ricalibrare le strategie e fare squadra, convinti che in questo momento di difficoltà non si debba solo resistere ma anche progettare il futuro. Vorremmo quindi che 'A Natale regalati Orvieto', rivolto a coloro che avrebbero potuto scegliere di passare le festività nella nostra città, possa diventare 'A Natale regalate Orvieto', rivolto anche agli stessi orvietani che vogliamo invitare a mettere sotto l'albero o nella calza della Befana di amici e familiari che vivono nel resto d'Italia o all'estero un'esperienza nella loro meravigliosa città da potersi godere quando sarà possibile".

La gift card natalizia è un "primo test che ci servirà - continua Tardani - per strutturare e arricchire un prodotto di promo-commercializzazione dell'offerta turistica della città che oggi manca, un lavoro che non potrà poi prescindere da quello che scaturirà dal nuovo piano di marketing territoriale al quale si comincerà a lavorare dal nuovo anno". (ANSA).