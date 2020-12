Riaperto il traffico fra Torre Calzolari e Padule

(ANSA) - PERUGIA, 17 DIC - L'Anas ha completato i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 219 "di Gubbio e Pian d'Assino" tra gli svincoli di Torre Calzolari e Padule. Il tratto è stato riaperto al traffico. I lavori hanno riguardato la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile sull'intera piattaforma stradale, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche. Il cantiere aveva subito un rallentamento causato dalla necessità di risolvere alcuni problemi emersi durante lo scavo del pacchetto della sovrastruttura stradale, per la risoluzione dei quali è risultato necessario realizzare una trincea drenante al fine di allontanare l'acqua affiorante.

L'intervento rientra nei lavori avviati dall'Anas per un investimento complessivo di 13 milioni di euro tra lavori ultimati, in corso e programmati, che consentiranno di risanare totalmente l'intero tracciato da Gubbio all'innesto sulla Perugia-Ancona (Ss318). Dopo la stagione invernale - afferma l'Anas in una nota - gli interventi di risanamento proseguiranno sul tratto Padule-Gubbio. L'avvio dei cantieri sarà programmato di concerto con il Comune di Gubbio. (ANSA).