Ora anche su WhatsApp InfoCovidUmbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 DIC - InfoCovidUmbria, il nuovo canale informativo della sanità umbra attivo già dal 4 dicembre, da ieri è disponibile anche su WhatsApp. Già come accadeva sul web (nella pagina del sito istituzionale della Regione Umbria) e su Telegram (digitando Infocovidumbria su "cerca") ora anche su questo diffuso canale "si potranno così avere risposte in automatico a tutte le informazioni utili ai cittadini comprese quelle relative alle strategie diagnostiche".

Lo ha annunciato la Regione che spera così "di incrementare notevolmente gli accessi, vista la diffusione più ampia rispetto a Telegram, anche per alleviare il carico sul Nus informativo telefonico (Numero Umbria Sanità) che ha difficoltà a smaltire le tante risposte".

Ricordando che l'Umbria "è stata la prima regione a mettere in piedi un canale informativo di questo tipo" sono state poi descritte le caratteristiche: tecnicamente è un risponditore automatico in cui è presente un menu con una serie di informazioni, disponibili dai dati aggiornati divisi per comune, ma soprattutto con l'inserimento costante e aggiornato di tutte le disposizioni, comprese quelle dei vaccini anticovid che saranno via via aggiornate. "Il cittadino - è stato sottolineato - può trovare così le risposte alle misure da mettere in atto in caso di isolamento, positività, asintomaticità".

Analizzando il pannello di controllo interno del canale InfoCovidUmbria, la Regione ha potuto riscontrare collegamenti fatti da tutti i comuni dell'Umbria. "Dal 4 al 16 dicembre - è stato spiegato - la pagina web è stata visitata da circa 7 mila utenti unici mentre il canale Telegram ha avuto circa 1.300 sessioni uniche". (ANSA).