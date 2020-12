Musica: Umbria Jazz Christmas in download e streaming

(ANSA) - PERUGIA, 17 DIC - Warner Music Italy continua la collaborazione con Umbria Jazz, pubblicando una speciale raccolta di brani natalizi interpretati da alcuni tra i più importanti artisti internazionali esibitisi nel corso degli anni nelle varie edizioni del festival, da Diana Krall a Paolo Fresu, da Brad Mehldau a Tony Bennett, da Dexter Gordon a James Brown.

"Umbria Jazz - spiega il festival, in una nota - da 27 anni fa gli auguri di Natale e Capodanno da Orvieto, dove si svolge Umbria Jazz Winter. Nel 2020 purtroppo non è possibile, ma abbiamo comunque voluto mandare un segnale di fiducia nel futuro attraverso la musica. L'augurio è di godersela in casa, in auto, per strada, dovunque, ma sempre in sicurezza, come colonna sonora delle feste. Speriamo di tornare presto a vivere l'emozionante rito del concerto." Umbria Jazz Christmas è disponibile dal 18 dicembre in download su iTunes e in versione playlist sulle maggiori piattaforme di streaming.

Questa la tracklist: Mario Biondi - Let it snow Kurt Elling - This Christmas Dexter Gordon Quartet - Have yourself a merry little Christmas Al Jarreau - White Christmas Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura - Joy to the world Diana Krall - I'll be home for Christmas Joshua Redman & Brad Mehldau - Santa Claus is coming to town Gregory Porter - The Christmas song George Benson - Good king bad James Brown - Soulful Christmas Solomon Burke - Presents for Christmas Dianne Reeves - A merrier Christmas Tony Bennett - Snowfall David Sanborn - Rain on Christmas Sarah Vaughan - Snowbound John Scofield - Chipmunk Christmas Santana - Posada (Pilgrimage to Bethlehem) Mark Knopfler - The ragpicker's dream Brad Mehldau - Christmas time is here (ANSA).