Leggera risalita indice Rt Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 DIC - L'indice Rt medio in Umbria degli ultimi 14 giorni è a 0,75 (0,51 - 0,96) e "sta leggermente risalendo" (era 0,61 la scorsa settimana). A spiegare i motivi è stato il nucleo epidemiologico della Regione, durante la videoconferenza stampa di aggiornamento settimanale sullo scenario legato all'emergenza sanitaria, precisando che "alla diminuzione dei casi aumenta l'intervallo di confidenza e la capacità di mantenere il trend in calo".

"Non scendiamo come prima anche perché - è stato sottolineato - mano a mano che diminuiscono i casi diventa sempre più difficile continuare a scendere. Con le misure di restrizione possiamo arrivare fino ad un certo punto, visto che anche con un lockdown totale non si può mai arrivare a contagi zero".

Quindi per il nucleo regionale l'indice di contagio è un valore da considerare insieme ad altri parametri che "al momento ci dicono che sono sempre più le persone che guariscono di quelle che si ammalano e che il tasso di incidenza settimanale si è ridotto in tutte le fasce di età". (ANSA).