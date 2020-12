Cucinelli apre in streaming Pitti Immagine

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - Pitti Immagine comincia a svelare eventi e progetti speciali della prossima edizione di Pitti Uomo, che si svolgerà fisicamente alla Fortezza da Basso di Firenze dal 21 al 23 febbraio 2021, ma si aprirà in formato digitale dal 12 al 14 gennaio su Pitti Connect, la piattaforma creata appositamente dall'organizzazione. Ad inaugurare questo programma ci sarà Brunello Cucinelli, con un evento speciale il 12 gennaio: uno streaming live da Solomeo, il borgo dove ha sede l'azienda, che andrà online alle ore 10.30 su Pitti Connect.

Così il brand presenterà la nuova collezione autunno-inverno 2021. "Da sempre, considero Pitti come un appuntamento fondamentale per la moda Uomo; una manifestazione a cui siamo particolarmente legati - commenta Brunello Cucinelli - perché fa parte della nostra storia. Durante quattro giorni, la Fortezza da Basso nel cuore di Firenze si trasforma in un défilé a cielo aperto, un'occasione unica per respirare i nuovi stimoli, per capire l'orientamento del gusto per la nuova stagione. Un luogo d'incontro speciale, dove le aziende, gli imprenditori, i buyers internazionali, i giornalisti e i clienti possono incontrarsi e confrontarsi, prima di spostarsi a Milano per la Fashion Week".

(ANSA).