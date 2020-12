Calendari:"Ri-usciamo con l'Arte" con opere ragazzi disabili

(ANSA) - PERUGIA, 17 DIC - Da un'idea nata durante il lockdown vede la luce il calendario "Ri-usciamo con l'arte" dell'associazione Oltre la Parola: tutto il 2021 in compagnia delle opere realizzate dai ragazzi disabili del Centro Arcobaleno.

"Ri-usciamo con l'Arte" è un progetto promosso dall'Associazione di volontariato Oltre la Parola Onlus, con il patrocinio del Comune di Umbertide, in collaborazione, fra gli altri, con il distretto Alta Valle del Tevere della Usl Umbria 1, e di varie associazioni. La realizzazione grafica del progetto è stata curata dal Centro servizi volontariato (Cesvol) Umbria.

"Con grande soddisfazione - dice in una nota l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Umbertide, Sara Pierucci - gli educatori Asad e gli operatori dell'associazione Oltre la Parola insieme alla loro presidente Luigina Tripponi, hanno guidato i ragazzi del Centro Arcobaleno lungo un percorso formativo, artistico e culturale, che ha portato alla realizzazione di un bellissimo calendario che porterà gioia nelle nostre case grazie ai colori e alla visione positiva con la quale vedono la vita.

Aiutiamo l'associazione a sviluppare questi importanti progetti acquistando il calendario e cogliendo l'occasione per fare un gradito pensiero per le festività natalizie".

Per prenotare una copia del calendario è possibile contattare il numero di telefono 3406050471. Il calendario sarà consegnato dai volontari dell'associazione Oltre la Parola nel rispetto delle norme anticontagio da Covid-19. (ANSA).