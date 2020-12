ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria leggera risalita indice Rt

(ANSA) - PERUGIA, 17 DIC - L'indice Rt medio in Umbria degli ultimi 14 giorni è a 0,75 e "sta leggermente risalendo" (era 0,61 la scorsa settimana). A spiegare i motivi è stato il nucleo epidemiologico della Regione, durante la videoconferenza stampa di aggiornamento settimanale sullo scenario legato all'emergenza sanitaria, precisando che "alla diminuzione dei casi aumenta l'intervallo di confidenza e la capacità di mantenere il trend in calo". "Non scendiamo come prima anche perché - è stato sottolineato - mano a mano che diminuiscono i casi diventa sempre più difficile continuare a scendere".

Dai dati analizzati emerge che è stato superato "ampiamente" il picco della seconda ondata dell'epidemia Covid e le curve dal "crollo" registrato inizialmente stanno mostrando una "riduzione della flessione". Evidenziando un calo dell'incidenza anche nelle aree più a rischio dell'Umbria ma testimoniando al tempo stesso che "il virus sta ancora circolando".

Secondo gli esperti, poi, in Umbria gli attualmente i positivi asintomatici al Covid sono in prevalenza giovani e maschi.

Sul fronte del bollettino giornaliero si registra intanto che scendono a 4.010 gli attualmente positivi, 313 meno di ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati rilevati altri 180 nuovi casi, 26.767, 485 guariti, 22.208, e otto nuove vittime, 549.

Analizzati 3.106 tamponi, 467.015, con un tasso di positività del 5,79 per cento (ieri 5,34). Ancora segno meno per i ricoverati in ospedale, ora 312, cinque in meno di ieri, 42 (ieri 47) in terapia intensiva. (ANSA).