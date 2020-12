Usl 2 e ospedale Terni integrano i servizi

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - Entra nel vivo il piano di integrazione dei servizi dell'Usl Umbria e dell'Azienda ospedaliera di Terni, definito, in linea con la programmazione regionale, dai due commissari straordinari, Massimo De Fino e Pasquale Chiarelli. L'obiettivo è abbattere le liste di attesa, limitare la migrazione sanitaria ed assicurare ai cittadini servizi di prossimità evitando disagi negli spostamenti.

Il piano prevede un programma consolidato di interventi che punta su una rinnovata collaborazione dei professionisti e degli staff chirurgici delle due realtà sanitarie per garantire - spiega l'Usl - prestazioni efficaci, efficienti e di qualità in tutte le strutture ospedaliere del territorio provinciale di Terni. Nel concreto, all'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto le equipe chirurgiche delle due aziende sono già al lavoro per l'esecuzione di interventi di medio-alta complessità nelle sedute programmate il lunedì ed il venerdì, mentre al Santa Maria dei Laici di Amelia si punta sulla chirurgia oculistica.

A Narni, dalla giornata di domani, le sale operatorie saranno invece utilizzate dai chirurghi di Terni per interventi di dermatochirurgia e dalle prossime settimane per quelli chirurgici in lista di attesa all'Azienda ospedaliera di Terni.

"L'accordo quadro di collaborazione siglato dalle due Aziende, ospedaliera e territoriale - spiegano i commissari straordinari Chiarelli e De Fino - rappresenta una risposta attiva e concreta per migliorare la qualità dell'assistenza cercando di mantenere il più possibile sul territorio quelle attività che possano ridurre al massimo gli spostamenti da parte dei pazienti, aspetto tutt'altro che secondario in questa fase di emergenza pandemica". (ANSA).