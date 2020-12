Sindaco chiude alcune vie e piazze Gualdo Tadino

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 16 DIC - La chiusura al pubblico di alcune vie e piazze del centro storico di Gualdo Tadino, fatto salvo l'accesso a negozi e servizi, è stata decisa dal sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti tra le misure aggiuntive adottate a livello locale per contrastare l'epidemia di Covid. Anticipato inoltre alle 21 il divieto di spostamento sul territorio comunale se non per comprovate esigenze.

L'ordinanza entrerà in vigore giovedì 17 dicembre e sarà valida fino a domenica 10 gennaio 2021 con l'obiettivo - spiega il Comune - di "mettere un freno al preoccupante aumento dei contagi che sta interessando Gualdo Tadino (nell'ultimo mese si sono verificati ben 278 casi di positività con una notevole crescita nelle ultime due settimane), situazione in netta controtendenza" rispetto ai dati degli altri centri umbri. E' stata adottata una volta rilevato che "nonostante i controlli e la vigilanza posti in essere dalle forze dell'ordine - rileva ancora l'amministrazione - continuano a verificarsi episodi di assembramento e di mancato rispetto dell'obbligo di indossare le protezioni respiratorie in particolar modo nei vicoli e nelle strade del centro storico".

Il sindaco ha poi deciso di vietare "la somministrazione di alimenti e bevande in pertinenze o spazi esterni" a bar, ristoranti, pub, pasticcerie e gelaterie e "il consumo nei medesimi spazi". (ANSA).