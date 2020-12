Risoluzione per potenziare Ufficio ricostruzione

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - La seconda Commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Valerio Mancini, ha approvato, con voto unanime, una risoluzione che mira ad impegnare la Giunta regionale ad intervenire per la "razionalizzazione e potenziamento del personale destinato alla ricostruzione post sisma 2016". La proposta era partita dal consigliere Vincenzo Bianconi, Gruppo misto, attraverso una mozione presentata in Aula lo scorso 26 maggio e rimandata in Commissione per una più ampia discussione.

Anche a seguito di audizioni del commissario Giovanni Legnini e del direttore regionale per il Governo del territorio, Stefano Nodessi, al documento originario sono state apportate modifiche condivise rispetto al dispositivo finale.

Alla Giunta viene dunque chiesto, nello specifico, di impegnarsi a concludere, nel più breve tempo possibile, la procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di personale da utilizzare presso l'Ufficio speciale ricostruzione; rivedere la distribuzione delle risorse umane, assegnate in fase emergenziale ai Comuni e alle Province, in funzione delle pratiche di ricostruzione (pubblica e privata) effettivamente gestite dal singolo ente; concentrare le risorse umane che si occupano della ricostruzione privata, presso la sede dell'Usr di Foligno e di Norcia e quelle che si occupano di ricostruzione pubblica presso gli uffici regionali di Perugia; di porre in atto ogni altro utile intervento per incrementare le risorse umane da destinare alla ricostruzione, attingendo ad eventuali ulteriori trasferimenti nazionali o utilizzando le economie derivanti dalla riduzione del personale in comando, provvedendo anche con ulteriori risorse proprie dal bilancio regionale. All'Esecutivo viene chiesto inoltre, "in un tempo congruo", valutato in 60 giorni, una relazione sullo stato di attuazione della proposta.

L'atto di indirizzo, che approderà a breve in Aula, verrà illustrato da Vincenzo Bianconi. (ANSA).