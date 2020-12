Inaugurato presepe Provincia Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - Nel segno della tradizione è stato inaugurato il presepe della Provincia di Perugia allestito davanti all'albero di Natale, in collaborazione con l'associazione Amici del presepio "Gualtiero Angelini" di Città di Castello.

Una cerimonia in tono ridotto che quest'anno, come ricordato dalle parole del presidente Luciano Bacchetta, assume un significato particolare, "sia per il difficile momento legato all'emergenza Covid, che per la recente ed improvvisa scomparsa del maestro Giulio Mariucci, artista geniale, fra i fondatori dell'associazione Amici del Presepe". "Il presepe è un contenitore di valori universali - ha aggiunto -, capace di farci respirare appieno il senso del Natale. Soprattutto in questo momento c'è bisogno di continuare le tradizioni che sono simbolo di unione, fratellanza e pace".

Parole riprese dal prefetto di Perugia Armando Gradone, che ha manifestato il desiderio di "conoscere pienamente un bellissimo territorio, carico di storia e di memoria, capace di riconoscere l'importanza delle radici di un popolo per alimentare fiducia e speranza verso il futuro". (ANSA).