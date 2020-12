Anche residente nel ternano indagato per pedopornografia

(ANSA) - TERNI, 16 DIC - C'è anche un quarantunenne della provincia di Terni tra le 432 persone coinvolte in tutto il mondo nell'operazione contro la pedopornografia online ribattezzata 'Luna Park', condotta dalla polizia postale sotto il coordinamento della procura di Milano. L'uomo è stato indagato per detenzione di materiale pedopornografico, 'collezionato' nel corso del tempo all'insaputa della compagna convivente.

L'operazione - portata a termine oggi con perquisizioni e arresti in flagranza - ha dunque visto impegnato anche personale del compartimento della polposta dell'Umbria e della sezione ternana. Anche grazie all'infiltrazione di agenti sotto copertura in app come Telegram e Whatsapp, sono state nel complesso smantellate 16 associazioni criminali dedite alla diffusione di materiale pedopornografico e identificati oltre 150 gruppi di pedofili. Sono 81 gli italiani coinvolti nelle indagini, di cui 17 arrestati in flagranza. Le foto e i video contestati - riferisce la polizia postale - ritraevano vere e proprie violenze sessuali su minori. (ANSA).