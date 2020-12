Torna a scendere tasso positività tamponi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Torna ad abbassarsi notevolmente il tasso di positività dei tamponi Covid in Umbria, oggi al 4,1 per cento rispetto al 15,9 di ieri. Secondo i dati della Regione nell'ultimo giorno ne sono stati analizzati 4.334, 460.748, dai quali sono scaturiti 179 nuovi positivi, 26.418, e 350 guariti, 21.323. Scende il numero dei morti, quattro, 535 totali. Gli attualmente positivi sono ora 4.560, 175 in meno di ieri.

Tornano a calare i ricoverati in ospedale, 334, 13 meno di ieri, 46 (più cinque) in terapia intensiva. (ANSA).