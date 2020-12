Tesei, saremo cauti negli allentamenti delle misure anti-Covid

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - "La situazione sanitaria attuale mostra indice Rt e tasso di mortalità tra i più bassi in Italia, l'Umbria è uscita dalla fase due tra le prime regioni, ne siamo orgogliosi, è una vittoria degli umbri. Preoccupano i dati dei ricoveri, sono 347, e di quelli in terapia intensiva, sono 41".

E' quanto ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha ammonito: "Saremo cauti negli allentamenti".

La presidente, come già in passato, anche nella seduta odierna dell'Assemblea legislativa ha fornito un'informativa sull'emergenza sanitaria in corso, cui ha fatto seguito la replica del portavoce delle opposizioni Fabio Paparelli (Pd).

"È stato necessario un allentamento prenatalizio - ha proseguito Donatella Tesei - che segue il Dpcm nazionale, indispensabile per una minima ripresa economica e sociale.

Abbiamo limitato gli allentamenti, con le scuole medie inferiori in presenza e negozi aperti anche la domenica. Saremo cauti su successivi allentamenti".

"Il messaggio agli umbri - ha spiegato la presidente - è che ci vuole massima cautela, rispetto delle regole, perché ciò andrà a regolamentare la nostra socialità e può fare la differenza". (ANSA).