Per Procura accidentale ferimento mentre compie furto

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Ritiene che sia partito accidentalmente il colpo di pistola d'ordinanza dell'agente la procura di Perugia che coordina gli accertamenti sull'uomo colpito e rimasto ferito mentre stava compiendo un furto in un esercizio commerciale di San Martino in Campo, nei pressi di Perugia. E' quanto apprende l'Ansa. Nessun tipo di reato è stato ipotizzato per il poliziotto.

La Procura sta invece valutando se contestare l'accusa di rapina impropria a carico dei due arrestati.

Le indagini sono coordinate dal procuratore della Repubblica aggiunto Giuseppe Petrazzini. (ANSA).