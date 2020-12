Paparelli,troviamo soluzioni concrete a criticità della pandemia

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - "Condividiamo l'opportunità di proseguire il confronto con la Giunta, ma senza rinunciare a svolgere il nostro ruolo di opposizione. Va riconosciuta l'esistenza di alcune criticità e vano valutate le soluzioni che noi abbiamo proposto". E' quanto ha affermato Fabio Paparelli (Pd-portavoce opposizione), nella replica al'informativa sulla pandemia della presidente Donatella Tesei nel corso della seduta dell'Assemblea legislativa.

"I sindacati - ha sottolineato Paparelli - hanno evidenziato che a Branca non c'è una netta separazione tra i percorsi Covid e non Covid. Manca anche equilibrio tra i reparti. La Regione Toscana in quest'anno ha fatto 3mila assunzioni e noi 19. Le 167 terapie intensive sono potenziali e non effettive. Stabiliamo un calendario per gli incontri e troviamo soluzioni concrete alle criticità che ancora ci sono".

"I soldi che non abbiamo speso per l'inefficace Capodanno alle acciaierie - ha proposto - potrebbero servire per 32 ventilatori polmonari. Dobbiamo operare sul tema delle procedure di contumacia e liberatoria, che non funziona. Passare tutto dai Comuni alla Asl significa gravare la sanità regionale di ulteriori incombenze. Non esiste un sistema informatizzato per i tamponi da fare, con regolarità, agli operatori sanitari. È da marzo che sosteniamo l'esigenza di convertire l'ex Milizia di Terni in struttura sanitaria operativa, con 3mila metri quadrati disponibili. Per allargare i posti di rianimazione dell'ospedale di Terni stiamo mettendo fino a 18 malati Covid in stanze senza finestre e cappe di areazione. Con il risultato che si sono già contaminati 11 operatori sanitari su 70 del Pronto soccorso".

"Non vogliamo fare polemica - ha osservato - ma risolvere i problemi. Necessario un confronto in Aula sui progetti che la Regione ha inviato per l'utilizzo dei fondi del Recovery, che spero almeno anche i colleghi di maggioranza abbiano potuto visionare". (ANSA).