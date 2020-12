Mostre: la salute dal 1600, tra epidemie e antichi rimedi

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Un 'punto' di ruta, uno di salvia e poi ancora uno ciascuno di menta, rosmarino, assenzio piccolo e spigo rosso: sono gli ingredienti dell' 'Aceto delli quattro ladri di Marsiglia', una ricetta terapeutica per preservare dal contagio della peste risalente al 1800, le cui carte, ritrovate negli archivi della famiglia Canzacchi di Amelia, sono oggi conservate nell'Archivio di Stato di Terni.

Una sorta di 'vaccino' ante litteram che, insieme ad altri 54 documenti custoditi nello stesso Archivio e recentemente tornati alla luce, fa parte di un percorso documentario che testimonia la gestione della salute pubblica del territorio dal 1600 agli anni '50, tra epidemie e antichi rimedi. Accanto alle ricette terapeutiche (come quella "per raggiungere il benessere fisico ed allungare la vita", datata 1750), l'allestimento - al momento chiuso al pubblico nel rispetto delle norme anti-Covid - ha permesso di riscoprire manifesti, disposizioni dello Stato Pontificio, statistiche e istruzioni sulla somministrazione dei vaccini. Come un bando del Governo Pontificio del 1656 che ordinava di bloccare le comunicazioni e i contatti commerciali con la città di Napoli ed il territorio circostante, colpiti dal flagello della peste, o un editto del 1822 che impartiva istruzioni sul vaccino contro il 'vajuolo arabo', o ancora dei provvedimenti, risalenti al 1888, per impedire la diffusione del tifo.

Tra le norme igieniche-sanitarie adottate nei secoli, quelle utilizzate tutt'oggi contro il Covid: il lavaggio frequente delle mani, l'evitare il contatto diretto con i malati, la chiusura delle scuole primarie e secondarie, il divieto delle feste religiose e pubbliche e delle fiere. I documenti selezionati sono solo una parte tra quelli, sul tema della salute pubblica, conservati presso l'Archivio di Stato di Terni.

"Documenti quanto mai attuali - spiega la direttrice, Cecilia Furiani - che testimoniano lo sviluppo nel tempo di epidemie gravi, come quella di oggi, e lo sforzo immane per affrontarle, a riprova della ciclicità della storia". Tra i documenti più recenti riscoperti anche una locandina promozionale della vaccinazione contro la poliomielite risalente al giugno 1957.

