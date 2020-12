Cresce il mercato immobiliare a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Cresce l'immobiliare a Foligno: nell'ultimo quinquennio la curva delle compravendite residenziali ha visto una costante risalita sintomo di una ripresa consolidata: la Borsa Immobiliare dell'Umbria della Camera di commercio di Perugia ha presentato il focus sulla realtà immobiliare del Comune.

Una città - viene riferito "'ideale per far crescere i propri figli', come è stata spesso definita da chi si è trasferito qui da fuori regione".

"Negli ultimi cinque anni nella città di Foligno - ha detto Mauro Cavadenti Gasperetti, componente del comitato di vigilanza della Borsa Immobiliare - la curva delle compravendite residenziali ha visto una costante risalita sintomo di una ripresa che ha fatto registrare 478 vendite nel 2019 pari al 1,83% delle 26.193 abitazioni censite, con una dinamicità degli scambi definita media.

Gli acquirenti hanno in prevalenza scelto immobili di ampie dimensioni al di sopra dei 115 mq per il 45%; di medie dimensioni da 85 a 115 mq per il 31%; da 50 a 85 mq per il 21%; molto bassa la percentuale per il taglio piccolo fino a 50 mq solo il 3%.

Il prezzo medio al mq è di 941 euro oramai quasi stabilizzato dal 2016.

I valori massimi rilevati come indicato nell'ultimo listino della Borsa Immobiliare dell'Umbria pubblicato nel sito della Camera di commercio di Perugia www.pg.camcom.gov.it/, sono per: - le nuove costruzioni di 2.000 euro al mq; - le abitazioni ristrutturate 1.500 euro al mq; - gli immobili abitabili 1.000 al mq; - le abitazioni da ristrutturare 550 euro al mq.

I nuovi progetti immobiliari sono l'elemento trainante per il mercato in grado di creare interesse all'acquisto e, dato che il 73% dei folignati è già proprietario di una casa, movimentano anche il mercato dell'usato.

Il bonus 110% sta rivalutando gli immobili datati soprattutto quelli fatiscenti che prima erano invendibili".

"Foligno è una città con un mercato immobiliare vivace - ha sottolineato Mauro Cavadenti Gasperetti - che ha le caratteristiche per continuare a migliorare e diventare sempre più attraente, grazie anche a un centro storico completamente ristrutturato, alla posizione centrale e pianeggiante, agli ottimi collegamenti stradali e ferroviari". (ANSA).