Arte: progetto "Insieme per S.Francesco" per affresco Giotto

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - La Fondazione per la Basilica San Francesco di Assisi e Loveitaly lanciano il progetto "Insieme per San Francesco": al via la campagna di crowdfunding per finanziare il restauro della vela raffigurante "San Francesco in gloria" di Giotto e giotteschi nella Basilica Inferiore. Si può contribuire tramite il sito loveitaly.org/it/prodotto/insieme-per-san-francesco-assisi/ L'intervento reso necessario dal degrado causato dagli eventi sismici e dall'azione dei fattori microclimatici, è oggi ancora più urgente: sono evidenti e diffuse le sedimentazioni, distacchi e micro-sollevamenti della pellicola pittorica, nonché lesioni lungo tutta la superficie dell'affresco. "Noi frati del Sacro convento - ha affermato il custode, fra Marco Moroni - abbiamo un privilegio grandissimo, quello di custodire la Basilica dove riposano le spoglie mortali di San Francesco d'Assisi. Molti artisti vennero chiamati qui a onorare San Francesco con la loro opera sapiente". "Ora tocca a noi preservare opere d'arte di Maestri quali Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti, Simone Martini. Le custodiamo anche a nome tuo e dei milioni di visitatori che giungono qui ogni anno, perché le generazioni future possano ancora godere di tutta questa bellezza, testimonianza di arte e di fede". (ANSA).