ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria Rt "tra più bassi d'Italia"

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - In Umbria "la situazione sanitaria attuale mostra indice Rt e tasso di mortalità tra i più bassi in Italia": a rivendicarlo è stata a presidente della Regione, Donatella Tesei. Lo ha fatto in un'informativa all'Assemblea legislativa.

Tesei ha rivendicato che "l'Umbria è uscita dalla fase due tra le prime regioni e ne siamo orgogliosi, è una vittoria degli umbri". La presidente si è detta comunque preoccupata per i dati dei ricoveri e ha infine ammonito: "Saremo cauti negli allentamenti".

Si continua comunque già a pensare alle vaccinazioni contro il Covid. L'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto ha annunciato che sono già pronti i frigoriferi negli ospedali di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello dove verranno conservate le dosi. "La prima consegna - ha aggiunto - ne prevede 16 mila e avverrà nella prima metà di gennaio. Si provvederà alle vaccinazioni negli ospedali e indicati e direttamente nelle Rsa con team itineranti che potranno anche andare a domicilio per i disabili".

Sul fronte dei dati giornalieri torna ad abbassarsi notevolmente il tasso di positività dei tamponi Covid, oggi al 4,1 per cento rispetto al 15,9 di ieri. Secondo i dati della Regione nell'ultimo giorno ne sono stati analizzati 4.334, 460.748, dai quali sono scaturiti 179 nuovi positivi, 26.418, e 350 guariti, 21.323. Scende il numero dei morti, quattro, 535 totali. Gli attualmente positivi sono ora 4.560, 175 in meno di ieri. Tornano a calare i ricoverati in ospedale, 334, 13 meno di ieri, 46 (più cinque) in terapia intensiva. (ANSA).