In Umbria 49 nuovi casi Covid e 117 guariti

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Sono stati 49 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno, 26.239 totali a fronte di 117 guariti, 20.973. Emerge dai dati aggiornati della Regione. Salgono a 531, cinque in più, i morti, mentre gli attualmente positivi sono 4.735, 73 in meno di ieri. I tamponi analizzati sono stati 308, 456.414, con un tasso di positività del 15,9 per cento in forte salita rispetto ai giorni scorsi ma come avviene per i dati diffusi ogni lunedì.

Tornano ad aumentare i ricoverati Covid in ospedale, 347, otto in più, 41 dei quali (meno quattro) in rianimazione. (ANSA).