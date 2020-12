ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, meno tamponi e nuovi positivi

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Come accade praticamente sempre per i dati del lunedì, in Umbria scendono il numero dei tamponi per la ricerca del Covid analizzati 308 nell'ultimo giorno, 456.414 totali, e dei nuovi positivi, 49, 26.239 totali. Un andamento dal quale emerge comunque che i guariti giornalieri, 117 guariti, 20.973 complessivi, continuano a essere più dei nuovi casi. Emerge dai dati aggiornati della Regione.

Salgono a 531, cinque in più, i morti, mentre gli attualmente positivi sono 4.735, 73 in meno di ieri.

Il tasso di positività dei tamponi sale al 15,9 per cento dato molto più alto di quello degli ultimi giorni ma anche questo in linea con i dati diffusi in ogni primo giorno della settimana.

Tornano ad aumentare intanto i ricoverati Covid in ospedale, 347, otto in più, 41 dei quali (meno quattro) in rianimazione.

Ma la pandemia fa discutere anche il mondo economico.

"Vogliono richiudere i ristoranti per le feste di Natale? Nessun problema, ma prima di deciderlo il Governo ci invii i soldi per salvare le nostre aziende, pagare i dipendenti e i fornitori" ha detto all'ANSA è Gianfranco Vissani, maestro della cucina italiana e fondatore di Casa Vissani, il ristorante stellato in riva al lago di Corbara, non lontano da Orvieto. "Quello che sta accadendo è una vergogna" aggiunge. (ANSA).