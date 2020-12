A Pietrafitta la Befana lascerà calze fuori casa

(ANSA) - PIETRAFITTA (PERUGIA), 14 DIC - Anche la Befana vuole evitare gli assembramenti e a Pietrafitta, aiutata dai volontari della Pro loco, invece di incontrare come di consueto i bambini in piazza, passerà casa per casa con le sue calze.

"Sarà un Natale meno sfarzoso, povero di occasioni di ritrovo, ma più denso di riflessioni", sottolinea la presidente dell'associazione , Maria Cristina Mencaroni.

"Nel nostro borgo mancheranno un po' le luci - si legge sulla pagina Facebook della Pro loco -, i consueti eventi di piazza e soprattutto quel modo festoso di scambiarci gli auguri. Anche noi archiviamo un anno privo di eventi e di gioia, ma riscaldato dal ricordo della nostra generosità: quella concreta, quella vera che ha portato alla donazione del respiratore polmonare alla Protezione civile. Pensiamolo come dono sotto l'albero della nostra piazza".

Le calze saranno consegnate fuori dalle abitazioni il 6 gennaio, a partire dalle 17.

"Poiché il virus quest'anno ha colpito soprattutto i nonnetti - si legge nella lettera della 'Befana' - la Pro loco riserverà anche a loro dei dolci doni, che saranno ritirati dai nipoti".

