Continua calo ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 DIC - Continua la discesa dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria che oggi - secondo quanto riporta il sito della Regione - sono 339, 11 in meno di ieri, 45, meno quattro, in terapia intensiva.

I casi registrati nell'ultimo giorno sono stati 145, 26.190 dall'inizio della pandemia, e 212 in guariti, 20,856, con altri nove morti, 526. Con 76 attualmente positivi in meno, 4.808.

Analizzati 2.203 tamponi, 456.106, con un tasso di positività del 5,58 per cento. (ANSA).