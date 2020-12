L'Assemblea legislativa convocata per il 15 dicembre

(ANSA) - PERUGIA, 12 DIC - Il presidente Marco Squarta ha convocato l'Assemblea legislativa dell'Umbria per martedì 15 dicembre, con inizio lavori ore 9.30. L'ordine del giorno prevede: interrogazioni a risposta immediata (question time); bilancio consolidato della Regione Umbria per l'esercizio 2019; relazione del Garante dei detenuti sull'attività 2019; programma di attività per il 2021 del Difensore civico; mozioni. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.alumbria.it&e=c 9024bf9&h=248c2552&f=n&p=y (ANSA).